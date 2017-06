Festa per Bucci, neo sindaco: Sono a disposizione di tutti

GENOVA. 27 GIU. Il locale era davvero gremito con il pubblico che ha applaudito più volte il neo sindaco che tra Salvini Rixi e Toti è apparso anche un po’ commosso.

“Questo di Genova è stato il risultato più commovente ed emozionante, ha detto Salvini. Non vedo l’ora di tornare nei quartieri che ho visitato con Bucci e Rixi e passare dalle parole ai fatti”.

“Pensare che avremmo vinto a Genova qualche anno fa con la Lega primo partito – ha proseguito Salvini – sarebbe stato un caso da tso e ricovero coatto. Vuol dire che, come diceva Walt Disney, se puoi pensarlo, puoi farlo”.





“E una vittoria storica – ha insistito Toti – in questa Regione non era mai successo in 22-23 anni di centrodestra di vincere la Regione e poi Savona, Genova e La Spezia. E’ un bene per la Liguria avere i principali porti ora allineati in unica visione del mondo. La vittoria è arrivata grazie a una crescita di due anni”.

Edoardo Rixi: “Oggi Genova festeggia e con la città festeggiano tutti i genovesi. Grazie a tutti per il grande impegno. Grazie al Capitano per il suo sostegno. Vedo tanta gente innamorata di Genova, tanta gente che crede nel futuro di questa città. Con questo entusiasmo possiamo affrontare qualsiasi sfida”.

Infine la parola è passata all’ospite d’onore, il sindaco Marco Bucci che ha ringraziato tutti quelli che lo hanno aiutato per “i due mesi e mezzo che abbiamo lavorato e siamo andati in giro per tutta Genova. Si sentiva la gente che voleva, soprattutto dopo il ballottaggio, un cambio, perché Genova deve crescere non può continuare verso il declino.

Vogliamo diventare una città grande, siamo una città bellissima, la più bella d’Italia e la più bella del Mediterraneo e deve diventare anche quella più importante”.

Bucci poi ha preso l’impegno di “servire i cittadini genovesi. Io lavoro per voi, se avete dei problemi, dovete segnalare qualcosa, fatelo. Io sono a disposizione di tutti quelli che mi hanno votato, quelli che hanno votato l’altra parte e anche per quelli che non hanno votato. Io lavoro per voi”.

Nota di colore prima di parlare i due esponenti del Carroccio hanno avuto il tempo di fare anche un bagno in mare.

In mattinata c’era stato l’incontro informale a Palazzo Tursi, durato un'ora e mezza, per il passaggio delle consegne tra il nuovo sindaco l'ex sindaco Marco Doria avvenuto negli uffici del primo cittadino a Palazzo Tursi.

“E' stato un confronto simbolico che mi ha fatto molto piacere - ha detto Bucci all'uscita -. Continueremo a parlarci perché entrambi vogliamo che Genova torni a essere una grande città. Abbiamo parlato di tanti argomenti, soprattutto sulle procedure e le urgenze da portare avanti come l'assestamento di bilancio 2017 da fare entro fine luglio”.