Festa di Capodanno nell’ antico borgo di Sestri Levante ligure per festeggiare l’arrivo di un nuovo anno 2018. Domenica 31 dicembre, dalle ore 21.00 fino alle 2.00 in piazza Matteotti, si festeggerà il nuovo anno con un elettrizzante revival di musica disco, dagli anni 70’,80’ e 90’ sino ai giorni nostri, a cura di Dj Bum Pigna.

Una serata tipica del programma degli eventi natalizi della cittadina che conferma ogni anno, un’alta affluenza di persone sia cittadini che turisti e visitatori, tanti giovani e tante famiglie, tutti desiderosi di passare un momento così importante insieme, in un contesto tranquillo e piacevole come quello proposto da Sestri Levante.

Per salutare l’anno passato e celebrare al meglio il 2018, allo scoccare della mezzanotte, la Croce Verde di Sestri Levante offrirà panettone e spumante per tutti. Un grande e collettivo brindisi che non escluderà i più piccini ai quali sarà offerta, una sempre ben gradita, cioccolata calda.





Musica, tanta allegria e voglia di divertirsi insieme a Sestri Levante.