Festa del Papà al MuCast: “Io e papà: una giornata da minatori”

GENOVA. 16 MAR. Il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, tradizionalmente si festeggia la Festa del papà, un’occasione in più per passare una giornata, o addirittura l’intero weekend, padre-figlio e all’insegna della famiglia.

Il giorno della Festa del papà cade quest’anno di domenica ed il MuCast, Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese, propone per la consueta apertura “Io e papà: una giornata da minatori”, con ingresso gratuito per tutti i papà che arriveranno a visitare il museo e la miniera con i loro bambini.

Il MuCast è ospitato nella ex scuola del piccolo borgo di Masso e rappresenta per tutti un’ottima occasione per fare una vera e propria immersione nell’archeologia mineraria, tra storie di vita e di lavoro, evocate da testimonianze e reperti straordinari, prima fra tutte la Galleria XX settembre di Monte Loreto, attiva fino al primo decennio del Novecento, oggi restaurata e resa percorribile.

Il percorso guidato parte dai locali del piccolo museo per proseguire nella miniera, e scoprire così tutta la storia dell’estrazione del rame attraverso installazioni multimediali e reperti provenienti da quella che, ancora ad oggi, è considerata la più antica di tutta l’Europa Occidentale, sfruttata per quasi 5000 anni. Si tratta di un percorso avvincente, curioso e affascinante attraverso la storia e la cultura del territorio della Val Petronio.

Il Museo è aperto regolarmente ogni domenica con visite guidate alle 10.30 e alle 15.00. Dal momento che l’ingresso alla miniera è a numero chiuso e che le visite sono sempre accompagnate da guide specializzate, è obbligatoria la prenotazione telefonando al n. 0185 469139 o scrivendo all’indirizzo info@mucast.it.

Con l’occasione della Festa del Papà nell’apertura di domenica 19 marzo i papà che visiteranno il MuCast con la loro famiglia non pagheranno il biglietto di ingresso. Si tratta di un’iniziativa pensata per vivere al meglio questo momento di festa e condivisione, con una gita che potrà incuriosire e divertire tutti, grandi e piccini.

Il Museo ha infatti ricevuto lo scorso anno anche il riconoscimento di museo “kids friendly” tramite il portale kidpass, dedicato proprio ai servizi a misura di bambino.

Per raggiungere il MuCast occorre superare Casarza Ligure e, giunti in località Battilana, svoltare a destra in direzione Masso. Arrivati al borgo si può lasciare l’auto nel parcheggio gratuito che si trova in vicinanza della chiesa.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.mucast.it oppure consultare i profili facebook e twitter del museo; il Mucast è anche su su tripadvisor, pinterest e foursquare.