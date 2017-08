Ferragosto, algerino ricercato va al mare a Sestri Levante: vacanze finite al fresco

GENOVA. 16 AGO. Durante il ponte di Ferragosto, nel corso dei controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Levante, i carabinieri di una pattuglia della Stazione di Moneglia hanno arrestato un cittadino algerino di 28 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

Lo straniero in vacanza al mare aveva in pendenza un ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Bologna, per i reati di “rapina e lesioni aggravate”.

Lo straniero è stato rinchiuso nel carcere di Marassi. Vacanze di Ferragosto finite al fresco.