Fdi, domani la Meloni a Genova incontra il Governatore Toti

GENOVA. 16 MAR. Domani, venerdì 17 marzo, la presidente di Fratelli d’Italia-AN Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Genova.

In particolare alle 15.45 la presidente Meloni deporrà una corona alla lapide di Goffredo Mameli, autore dell’Inno d’Italia, in largo Sanguineti, adiacente a via San Lorenzo.

A seguire, fino alle 16.30, Giorgia Meloni, insieme al governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, farà un breve tour nel centro storico di Genova.

“Una passeggiata voluta dalla presidente Meloni – spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – per rendersi conto personalmente della situazione della sicurezza e del degrado, nel cuore della nostra città, problematiche molto sentite dai cittadini genovesi e su cui il prossimo sindaco di Genova dovrà assolutamente intervenire. Tematiche che saranno al centro del nostro programma elettorale delle prossime amministrative”.

Terminato il tour, il presidente Meloni, insieme ai vertici regionali, provinciali di Fratelli d’Italia, incontrerà in Regione Liguria il governatore Toti per discutere delle prossime amministrative a Genova, La Spezia, Chiavari e negli altri Comuni al voto in Liguria.

Al termine dell’incontro, alle 17.15, è prevista una conferenza stampa della presidente Meloni insieme al governatore Toti, nella sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari.