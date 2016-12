GENOVA. 23 DIC. Sono Martina Campanini, Alessio Rodinò e Massimo Campanini i vincitori dell’edizione 2016 di ‘Scattiamo in Fattoria’, il concorso fotografico delle ‘Fattorie didattiche aperte’ rivolto ai bambini e alle famiglie che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall’assessorato regionale all’Agricoltura a settembre. Quaranta le fotografie inviate attraverso il sito dell’assessorato regionale all’Agricoltura – www.agriligurianet.it – suddivise in tre categorie: under 18, + 18 e ‘speciale Mare’ dedicato alle foto scattate nei sette ittiturismi da quest’anno aperti alla didattica.

“L’edizione 2016 di Fattorie aperte – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca Stefano Mai (ex campione regionale e grande appassionato di pesca sportiva) – ha confermato il sempre maggiore interesse da parte delle famiglie liguri e non solo verso un’iniziativa rivolta a far scoprire ai bambini in primi, ma anche ai loro genitori le tradizioni contadine e della pesca, i sapori e i gusti della buona cucina legata ai prodotti del territorio”.

Il bilancio dell’ottava edizione di Fattorie didattiche aperte 2016 è stato di 3.500 visitatori in un solo fine settimana in 65 tra aziende agricole e ittiturismi della Liguria.



“Aziende agricole, agriturismi e ittiturismi costituiscono un traino importante anche per la promozione del territorio, dalla costa all’entroterra, oltreché una valida attrattiva turistica in ogni stagione dell’anno. Pertanto, l’elenco completo delle 120 fattorie didattiche accreditate sarà inserito nella campagna di promozione #lamialiguria bimbi: pensiamo che oltre a presepi, mercati e case di Babbo Natale saranno in molte le famiglie che, in Liguria per le vacanze natalizie, coglieranno l’occasione di una visita a un ittiturismo o a un’azienda agricola, invogliati magari da una bella giornata di sole che anche d’inverno in Liguria non manca”.

Categoria under 18. 1° Martina Campanini con foto scattata nell’ittiturismo Pescatori Boccadasse; 2° a pari merito Viola Venturi con foto scattata nella fattoria Anidagri e Davide Campanini con foto scattata nell’ittiturismo Pescatori Boccadasse.

Categoria + 18 anni: 1° Alessio Rodinò con foto scattata nella fattoria Rodinò; 2° Michela Cannone con foto scattata nella fattoria Villa Levata; 3° Valeria Visconti con foto scattata nella fattoria Bartolucci.

Categoria ‘Speciale Mare’: 1° Massimo Campanini con fotografia scattata nell’ittiturismo Pescatori Boccadasse.