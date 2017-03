GENOVA. 17 MAR. Farmacie nel mirino a Genova. Ennesima rapina questa mattina, intorno alle 8.30, in via G. B. D’Albertis a San Fruttuoso. Il colpo in farmacia è stato messo a segno da un uomo armato di coltello.

Il malvivente è fuggito indisturbato con il bottino di circa 400 euro. E’ intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini.

Nei giorni scorsi erano state prese di mira dai rapinatori altre farmacie a Prà, palmaro e Pegli. Nel quartiere di San Fruttuoso nel novembre 2016 era stata rapinata la farmacia di via Tori.