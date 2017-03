GENOVA. 23 MAR. Falso allarme carni radioattive in Val di Vara. Il mese scorso, il consigliere regionale della Lega Nord Liguria Giovanni De Paoli aveva già ricevuto rassicurazioni dal vicepresidente ed assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. Ora anche il dirigente veterinario del Dipartimento regionale Salute e Servizi sociali ribadisce che non sussistono pericoli sanitari.

“Abbiamo avuto l’ulteriore conferma – dice De Paoli – che in sostanza si era trattato di ingiustificato allarmismo perché non ci sono problemi di alcun tipo su carni e latticini, che possono essere consumati in piena tranquillità. L’Asl5 ha effettuato rigorosi controlli e rassicurato sull’assoluta sicurezza delle carni degli allevamenti del Biodistretto della Val di Vara. Sono escluse ricadute sugli esseri umani.

L’ulteriore conferma delle bontà dei nostri prodotti è arrivata da Roberto Moschi, dirigente veterinario del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria, il quale ha formalmente dichiarato che gli alimenti, di origine animale, provenienti dalla Val di Vara (carni, latte e latticini) non presentano livelli di radioattività anomali, sono sicuri e la salute del consumatore è totalmente garantita.

La qualità e la sicurezza delle aziende zootecniche della provincia di La Spezia sono sempre state e continuano ad essere un’eccellenza del comparto agroalimentare della Liguria. Pertanto, l’inutile allarmismo, in assenza di un reale pericolo per la salute dei consumatori, poteva essere evitato”.