ROMA. 28 GEN. Bufale e fake news non solo online. Più che inchieste, appaiono solo delle indiscrezioni, spesso non verificate a dovere. Una volta era considerato un giornale “super partes” ma ora nel mirino c’è anche il Corriere della Sera “formalmente” controllato dall’editore Urbano Cairo. Il quotidiano milanese ieri ha pubblicato una “inchiesta” sulle vicende giudiziarie della sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S).

Titolo: “Raggi, trattativa sul patteggiamento” e “Nelle chat incontri Marra-Di Maio”. Sommario: “Per i pm l’eventuale accordo non può essere inferiore alla pena di un anno e due mesi” e “La pena concordata sul falso eviterebbe alla sindaca di incorrere nella legge Severino”.

La guerra mediatica fra alcuni pentastellati e il Corriere della Sera (finito nel mirino di tanti milanesi e di Silvio Berlusconi già anni fa) va avanti da tempo e ieri il vicepresidente M5S della Camera, Luigi di Maio, ha pubblicato un post bollando la sensazionale notizia come fake news: “L’articolo contiene informazioni false e non fornisce nessuna prova documentale, solo chiacchiere da ubriachi”. Anche la Raggi ha smentito.

Tuttavia, a smentire la presunta informazione contenuta nella “inchiesta” del quotidiano “super partes” e ripresa da altri, risulta che siano stati perfino lo stesso difensore della Raggi (le cui dichiarazioni non sono state riportate nell’articolo del Corriere della Sera) e la procura di Roma, che ha indagato la sindaca per abuso d’ufficio e falso nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine sospette in Comune.

In tal senso, ieri l’agenzia Ansa ha pubblicato la dichiarazione dell’avvocato Alessandro Mancori, che non si è certo negato ai giornalisti: “Stanno uscendo articoli di stampa totalmente falsi e menzogneri su una fantomatica trattativa che starei facendo in prima persona con la procura, nella fase delle indagini preliminari, per un patteggiamento della sindaca Raggi. Non ho ancora mai incontrato il pm Ielo. Dalla Procura stessa mi hanno chiamato per dirmi che ciò che usciva sui giornali, le indiscrezioni, non veniva da loro. In questa fase non parleremo della nostra strategia difensiva. Dopo che lunedì la sindaca sarà stata sentita dai magistrati potremo rispondere a delle domande”.

http://www.ansa.it/lazio/notizie/2017/01/27/avvocato-raggi-mai-parlato-con-i-pm_3dcb634c-487e-46f7-a7ae-5be5440fcf04.html