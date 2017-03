Facebook e Messenger arriva il ‘non mi piace’: come funziona

MENLO PARK. 25 MAR. Ancora un cambiamento, anzi due per Facebook e Messenger con la nota app di messaggistica che presenta due interessanti novità: la comparsa delle cosiddette reaction, le famose faccine già lanciate sul social network e le menzioni, un sistema che permette agli utenti di indirizzare un commento direttamente a una persona specifica.

Si tratta di due nove opzione che per Facebook, miglioreranno e renderanno le conversazioni ancor più divertenti.

Ma come funzionano? Per quanto riguarda le reazioni, per poter rispondere con un’emoji, basterà tenere premuto il messaggio ricevuto dal contatto per alcuni secondi e scegliere una faccina.

Tra le varie reaction, una assoluta novità è rappresentata dalla presenza anche del “non mi piace”, il “Dislike” che non si potrà, però, usare nel News Feed ma solo su Messenger.

Per vedere le reazioni di un nostro messaggio, come avviene con la funzionalità presente sul social network, le icone saranno visibili in basso al commento.

Cliccando poi sulle faccine, si aprirà una piccola finestra in cui potremo visualizzare chi tra i nostri contatti ha lasciato una determinata reazione.

Ed ancora quando un utente riceverà una reazione al proprio messaggio, su Messenger apparirà una piccola animazione se si guarda la conversazione.

Se invece non si ha l’applicazione aperta, Messenger invierà una notifica in cui sarà possibile visualizzare il tipo di emoji lasciata da un contatto.

La funzionalità si può utilizzare non solo nelle chat di gruppo, ma anche in quelle singole.

Invece per le “menzioni”, si potrà citare qualcuno in una conversazione di gruppo e sarà sufficiente digitare “@” prima del nome della persona e scrivere il messaggio.

L’utente “menzionato” riceverà una notifica in cui ci sarà scritto il nome del contatto che l’ha citato.

Il messaggio comunque sarà visibile a tutti gli altri contatti. La funzionalità potrà essere disattivata in qualsiasi momento.