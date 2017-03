Fabrizio Pardi in scena al Rally di Sanremo

SANREMO. 30 MAR. Secondo appuntamento stagionale per Fabrizio Pardi nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Dopo l’esordio al Valli Aretine, si gareggia domani e sabato al Sanremo Rally Storico, giunto alla 32a edizione. Due le giornate di gara, con partenza venerdì 31 marzo, alle 17.50, per disputare sei prove speciali della prima tappa e tornare a Sanremo per il riposo notturno alle 22.30. Ripartenza alle 10.01 di sabato 1 aprile e arrivo alle 18.35, con sette prove speciali della seconda tappa. In totale i concorrenti dovranno confrontarsi su 13 prove che, valgono 146.95 km cronometrati e 448,19 di percorso complessivo

Primo raggruppamento agguerrito, con Savioli, Parisi e Giuliani. Quest’ultimo diretto avversario in classe 1,3. Sfida intensa tra il neo leader Marco Savioli, in coppia con Alessandro Failla sulla BMW 2002 TI, e il torinese Antonio Parisi, campione del 1. Raggruppamento in carica ed anche dell’europeo. E’ il lombardo Marco Dell’Acqua, determinato a riscattare la sfortunata prestazione in terra di lucchesia delle settimane precedenti, preparandosi bene per l’evento assieme a Emanuele Paganoni su Porsche 911 S. Classe 1600 e sguardo rivolto all’assoluta di Raggruppamento, negli obiettivi dei bresciani Massimo Giuliani e Claudia Sora con la Lancia Fulvia Coupè Rally a confrontarsi direttamente proprio con Fabrizio Pardi e Luca Pieri con una altra Lancia Fulvia HF.

Albo D’Oro. 2016 1. Raggruppamento Antonio Parisi; 2. Raggruppamento Lucio Da Zanche; 3. Raggruppamento Maurizio Rossi; 4. “Lucky”. 2015: 1. Raggruppamento Roberto Rimoldi; 2. Raggruppamento Nicholas Montini; 3. Raggruppamento Erik Comas; 4. Raggruppamento Paolo Baggio. 2014 Nicholas Montini (Porsche 911 RS); 2013Matteo Musti (Porsche 911 Sc); 2012 Lucio Da Zanche (Porsche 911Rsr); 2011 Lucio Da Zanche (Porsche 911 Rsr); 2010 Marco Savioli (Porsche 911 Rsr); 2009 Salvatore Riolo (Porsche 911 Rsr); 2008 Luisa Zumelli(Porsche 911); 2007 Andrea Polli (Lotus Elan); 2006 Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo SV); 2005 Maurizio Elia (Porsche 911); 2004 Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo 1900 Ti)