Fabio Luisi domani dirige Mahler al Carlo Felice

GENOVA. 10 MAR. Domani, Sabato 11 marzo la Stagione Sinfonica 2016/17 del Teatro Carlo Felice prosegue con l’undicesimo concerto sinfonico, che riporta il Maestro Fabio Luisi sul podio del teatro lirico genovese.

Il programma prevede la Sinfonia n. 9 in Re maggiore di Gustav Mahler, l’ultima sinfonia completata dal compositore boemo tra l’estate del 1909 e l’inizio del 1910, la Nona fu eseguita postuma, a Vienna il 26 giugno del 1912, sotto la direzione di Bruno Walter, ed è considerata l’emblema della fine di un genere, la sinfonia, ed insieme l’estremo congedo da un secolo, l’Ottocento. A Genova è stata eseguita soltanto due volte, il 2 febbraio 1980 sotto la bacchetta di Zoldan Pesko ed il 6 e 7 novembre del 1997 da Gary Bertini.

Luisi, lo conosciamo tutti, in primis perchè è un nostro concittadino e poi per la sua brillante carriera internazionale costellata di successi ed impegni di prestigio che lo classificano come uno dei maggiori direttori contemporanei e dei più amati dal nostro pubblico. Vincitore dei premi Grammy, ECHO Klassik e del 32° Premio Abbiati, ricopre attualmente gli incarichi di Direttore Musicale Generale dell’Opera di Zurigo, Direttore Principale del Metropolitan Opera Theatre di New York, nonché di Direttore Onorario della Fondazione Teatro Carlo Felice. Nel 2014 ha ricevuto il Grifo d’Oro, la più alta onorificenza della città di Genova, per il suo contributo alla storia culturale della città. Recentemente nominato Direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino ricoprirà ufficialmente questo ruolo a partire dal prossimo maggio del 2018.

Domani, prima del concerto alle ore 19.30, presso la Sala Paganini del Teatro Carlo Felice, si terrà una breve conferenza introduttiva al concerto con il M° Fabio Luisi a cura dell’Associazione Teatro Carlo Felice.

