Ex moglie picchiata al bar, colpito pure il figlio di 8 anni

GENOVA. 26 DIC. “Mi hai rovinato la vita” e giù botte alla ex moglie, ma a finire colpito è stato anche il figlioletto di 8 anni che ha reagito per difendere la mamma e tentare di fermare il raptus del papà impazzito e violento.

Il drammatico episodio è avvenuto oggi sotto gli occhi di alcuni avventori di un bar di Cornigliano, intervenuti per fermare il 40enne, poi bloccato dagli agenti di una volante della polizia, tempestivamente intervenuta.

A fare le spese della furia del papà, oltre alla donna, che ha riportato alcune escoriazioni, è stato il povero bimbo, il quale è stato trasferito al pronto soccorso del Gaslini. Le sue condizioni fisiche, per fortuna, non appaiono gravi, ma il trauma psicologico per l’episodio certamente sì.



Il quarantenne è stato denunciato per lesioni.