GENOVA. 6 OTT. A Multedo non 50 migranti, ma 25 da collocare subito nell’ex asilo Govone “in via sperimentale”. Anche perché si tratta di giovani africani tutti maschi e la gente è preoccupata. Il nuovo centro, imposto dalla Prefettura in collaborazione con la Curia, si trova infatti in una via senza sbocchi e male illuminata.

Liguria Notize lo aveva già anticipato ieri ed oggi la proposta di dimezzare il numero di migranti da insediare in via delle Ripe è stata avanzata ufficialmente dalla Curia e dal Cardinale Bagnasco.

L’esperimento è stato “accettato con riserva” dalle parti convocate dal sindaco Marco Bucci durante l’incontro svoltosi oggi pomeriggio in Comune con l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino, i rappresentanti di Prefettura, Municipio Ponente e Comitato dei residenti.





Gli altri 25 migranti destinati in un primo tempo a Multedo, rimarranno così al seminario arcivescovile del Righi. Tuttavia, il sindaco Bucci pensa ad un loro collocamento in altri Comuni della Città Metropolitana perché “Genova è già satura e la quota di migranti ha sforato di oltre 400 unità il tetto previsto dalle norme nazionali”.

La convinzione di Monsignor Giacomo Martino, però, è che “gli abitanti di Multedo quando conosceranno di persona i migranti accetteranno anche l’arrivo degli altri 25”.

“Questa proposta di mediazione mi sembra che accontenti un po’ tutti – ha spiegato Garassino cercando di stemperare il clima teso – ma se trovo un migrante che chiede l’elemosina lo prendo a calci. Per gli altri 25 si dovrà trovare una collocazione fuori Genova”.

Secondo quanto stabilito oggi a Tursi, la proposta di dimezzare il numero dei giovani africani destinati all’ex asilo di Multedo sarà presentata anche agli abitanti del quartiere. Se verrà accettata dai residenti, Prefettura, Curia, Comune, Municipio e Comitato si incontreranno di nuovo entro martedì prossimo per la ratifica definitiva dell’accordo di oggi.

Migranti Multedo: forse 25 nell’ex asilo e 25 in Comuni Città Metropolitana

Multedo, Municipio difende Curia ed attacca Bucci: centro migranti non è minaccia