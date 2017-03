Eviva a Fiera Primavera per lo sport con #Noisiamoenergia

GENOVA. 28 MAR. Sarà la Fiera Primavera la prima tappa del fitto calendario nazionale con importanti appuntamenti agonistici in partnership con Federazione Pugilistica Italiana, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Canottaggio.

È Genova la città prescelta da Eviva, tra i player più attivi in Italia nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, per dare il via a #Noisiamoenergia, la campagna di comunicazione ideata dall’azienda in collaborazione con Federazione Pugilistica Italiana, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Canottaggio, finalizzata a diffondere la cultura dello sport e dell’attività motoria a partire dal concetto di “Team”.

Sarà la Fiera Primavera in programma in città dal 31 marzo al 9 aprile la cornice del debutto dell’edizione 2017.

All’interno del piazzale mare in uso al Genoa Cfc, di cui l’azienda è Jersey sponsor, nel corso della manifestazione verranno coinvolte le tre federazioni in dimostrazioni, prove pratiche, tornei e competizioni. All’interno della Genoa Values Cup, la manifestazione dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie della Liguria, promossa dal Genoa Cfc presso la Fiera di Genova saranno quest’anno attese prove di canottaggio in acqua e all’asciutto, atleti e coinvolgimento dei presenti, all’insegna del sano divertimento sportivo.