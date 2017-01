Eventi e divertimento con la Befana ad Artesina

ARTESINA. 5 GEN. Si scia a pieno ritmo ad Artesina. Le vacanze di Natale hanno fatto registrare il picco di presenze e gli eventi programmati hanno riscosso grande successo. Dai “Babbo Natale” che hanno invaso le piste del Mondolé passando per i Mercatini, la grande festa di Capodanno e il Villaggio Solidale con i mestieri di una volta.

Artesina si prepara alla festa della Befana, molto amata dai bambini. La località sciistica del Mondolè, molto amata dalle famiglie, ha preparato un menù speciale per l’ultimo week end lungo delle festività. Appuntamento con i “Mercatini della tradizione” e la Befana raddoppia: arriverà in Piazza ad Artesina il 6 e l’8 gennaio per ballare con Pinky. Prosegue con grande successo anche il servizio “Le fate della neve”, l’area ludica educativa dove le famiglie possono lasciare i più piccoli (3-6 anni) in custodia a personale qualificato e poter così sciare in tranquillità. Sempre aperto il “Pinky Park” con la mascotte di Artesina e la sua baby dance che trascina ogni giorno i più piccini.

Da domenica 8 gennaio ritorna l’Oyster Cafè Artesina e sarà appuntamento fisso per tutto l’inverno. E dal 9 gennaio al 3 febbraio con scattano le super offerte con il programma “Neve low cost” con una conveniente formula Hotel + Ski Pass (infoline 0174242252).

Da domenica 8 gennaio ritorna l'Oyster Cafè Artesina e sarà appuntamento fisso per tutto l'inverno. E dal 9 gennaio al 3 febbraio con scattano le super offerte con il programma "Neve low cost" con una conveniente formula Hotel + Ski Pass (infoline 0174242252).

Artesina si conferma luogo ideale per famiglie con bambini ed è pronta a festeggiare l’Epifania con tanta neve e divertimento.