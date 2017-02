GENOVA. 18 FEB. La polizia ha arrestato un 37enne senegalese, pluripregiudicato, per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ed evasione.

L’uomo, attualmente sottoposto a detenzione domiciliare, è divenuto da poco papà e per questo gli erano stati concessi dei permessi per recarsi all’ospedale a visitare puerpera e neonato, con l’obbligo di avvisare preventivamente le forze dell’ordine.

Una pattuglia del Commissariato Centro l’ha trovato, però, in via Gramsci, zona nota per attività di spaccio, e alla vista degli agenti si è subito separato dall’uomo con il quale stava confabulando e ha tentato di allontanarsi velocemente.

Gli agenti lo hanno fermato e, visto che era privo di documenti, lo hanno indirizzato verso l’autovettura di servizio per condurlo in Questura.

L’uomo però ha iniziato a colpire i poliziotti e a spintonarli per guadagnarsi la fuga; uno di loro è stato sbattuto violentemente contro lo sportello della volante.

Contenuto il suo atteggiamento aggressivo il 37enne è stato finalmente fotosegnalato.

Gli agenti hanno così scoperto che oltre a numerosi precedenti per spaccio, l’uomo aveva in atto la detenzione domiciliare ed era uscito di casa senza darne comunicazione.

In mattinata verrà giudicato con rito per direttissima.