Evade dai domiciliari, 42enne genovese arrestato in via Prè

GENOVA. 22 DIC. La Polizia ha arrestato ieri un genovese di 42 anni, pluripregiudicato, per evasione dai domiciliari.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno della criminalità diffusa nel centro storico, hanno sorpreso l’uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre passeggiava in Via Prè in compagnia di un altro noto pregiudicato durante l’orario in cui avrebbe dovuto essere nella sua abitazione.

Il soggetto in questione ha giustificato la sua assenza da casa presentando un modulo di accesso al Pronto Soccorso di San Martino al quale a suo dire avrebbe effettuato una lunga attesa.



Dai controlli dei poliziotti presso la struttura ospedaliera è emerso che l’uomo nell’ultimo periodo sì è presentato diverse volte al Pronto Soccorso effettuando il triage per motivi dermatologici ma allontanandosi subito dopo senza attendere la visita e utilizzando quindi la circostanza come pretesto per rimanere fuori dall’abitazione.