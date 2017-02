Eutanasia: Ieri in Svizzera è stata la volta di Gianni

SVIZZERA. 1 MAR. E’ morto ieri a mezzogiorno Gianni Di Sanzo, il pensionato veneziano della Telecom di 65 anni che ha scelto il suicidio assistito nella stessa struttura svizzera in cui è morto Dj Fabo.

“Non ha sofferto, era sereno, io e mia figlia gli abbiamo stretto le mani fino all’ultimo” ha detto la moglie Emanuela, che ha poi ringraziato gli infermieri svizzeri della Dignitas, i volontari veneti dell’Avapo, lanciando infine un appello ai parlamentari: “ora facciano una legge per impedire questi pellegrinaggi crudeli”.

“Potrei vivere ancora mesi, forse anni, ma non riesco a mangiare, a parlare, a dormire. Provo dolori lancinanti. È una sofferenza senza senso”. Queste le parole di Gianni Di Sanzo, che si è sottoposto a suicidio assistito nella clinica Dignitas.

Gianni, in un’intervista al Fatto Quotidiano aveva spiegato: “Sono sempre stato un salutista. Vegano, addirittura. Poi la diagnosi del tumore, la prima operazione, le cure. Quindi la ricaduta, altre terapie, altra operazione. E ho detto basta! Mi sono informato, ho mandato le cartelle cliniche. E alla fine, dopo mesi di attesa, mi hanno convocato”.

a moglie Emanuela, intervistata dal Corriere ha spiegato: “Gianni è malato da due anni e la sua malattia lo ha ridotto ad avere una non vita. Diversi anni fa, ben prima che Gianni si ammalasse guardavamo un programma in Tv dove c’era un servizio proprio su questo suicidio assistito in Svizzera. Gianni mi ha guardato e me lo ha detto in quel momento: Se mi ammalo voglio morire così. Ora siamo qui”.

“Viviamo in un Paese incivile – conclude la donna – che non concede di morire in modo dignitoso”.