Eutanasia, è morto in Svizzera Davide: lui saluta sorridente

ROMA. 13 APR. E’ morto Davide Trentini, il cinquantatrenne toscano malato di sclerosi multipla che ieri, accompagnato da Mina Welby, si era recato in una clinica svizzera per ottenere l’eutanasia.

Davide Trentini è deceduto questa mattina, a renderlo noto l’associazione Luca Coscioni, con l’aiuto medico previsto in questi casi dalla legge svizzera.



Davide in un video saluta sorridente e ringrazia per il sostegno: “Auguro a tutti tanta salute e tanta serenità, tanta serenità…serenità”.





"Ciao Davide, è stato un dovere aiutarti", lo scrive, invece, su Twitter, Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni.

"Grazie Davide per aver reso pubblico quello che in Italia è illegale, e quindi clandestino. Grazie a Marco Cappato e a Mina Welby per averlo reso possibile. #LiberiFinoAllaFine": lo scrive su Facebook l'Associazione Luca Coscioni