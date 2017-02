SVIZZERA. 27 FEB. “Dj Fabo è morto alle 11:40, ha scelto di andarsene rispettando le regole, di un paese che non è il suo”. A darne notizia è Marco Cappato sul suo profilo Facebook.

Fabiano Antoniano, il dj 39enne diventato tetraplegico e non vedente dall’estate 2014 a causa di un grave incidente stradale, aveva chiesto all’Associazione Luca Coscioni di accompagnarlo in Svizzera, in una clinica specializzata per l’eutanasia.

“Sono finalmente arrivato in Svizzera – aveva detto stamani Fabiano nel suo ultimo toccante audio – e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l’aiuto del mio Stato. Voglio ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco, grazie mille”.

Con Fabo, infatti, c’era Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni. “Grazie a te Fabo”, risponde Marco Cappato. Ora, però, secondo l’associazione Coscioni, Cappato rischierebbe fino a 12 anni di carcere.

Sempre l’associazione spiega come molti malati siano costretti ad “emigrare per ottenere l’eutanasia e ciò è discriminatorio anche per i costi che ciò richiede, fino a 10mila euro”.

Tantissimi i messaggi per DJ Fabo, anche sul suo profilo social, di saluto, di affetto e di commozione, ma anche critiche ad uno “Stato sordo” e l’invito a vivere.

Ed ora si aprirà un profondo dibattito, probabilmente non solo morale, ma anche in Parlamento, dibattito già avviato nel marzo 2013 e attualmente con sei proposte di legge, ma il tutto è fermo da un anno.

L’ultimo toccante video