GENOVA. 18 LUG. Caos migranti, invasione continua. A Genova è emergenza. Da inizio anno sono stati registrati quasi 2500 nuovi arrivi. Soltanto ieri altri 150 e non accenna a diminuire. Anzi, secondo le stime di alcuni esperti, rispetto all’anno scorso il saldo degli sbarchi è positivo e con il periodo estivo il numero aumenterà ancora.

Così la Prefettura di Genova cerca di correre ai ripari e l’altro giorno ha pubblicato sul sito web un bando-appello: “Avviso esplorativo per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in strutture di proprietà demaniale – scadenza 24 luglio 2017 alle ore 12,00”.

Con i nuovi 150 arrivi di ieri siamo intorno a quota 7mila ospiti, se non di più (senza ovviamente contare chi vive in clandestinità oppure è irregolare sul territorio). Ben oltre il limite dei 6043 che erano previsti dall’accordo, proposto da Anci Liguria, in cambio di un’adesione dei Comuni al sistema Sprar.





A questo punto, è ovvio che i sindaci liguri non aderiranno allo Sprar, come peraltro auspicato dal governatore Toti, perché non servirà di certo a contenere il numero dei migranti sul territorio. Infatti, quanto già annunciato mesi fa dal Ministero dell’Interno, che aveva rifiutato il tetto massimo di 6043 proposto da Anci Liguria, si sta avverando: “Non si possono fissare tetti di quote né per le Regioni, né per i Comuni, almeno fino a quando gli sbarchi non cesseranno. Per la prossima estate prevediamo un alto numero di nuovi arrivi”.

Nella giornata del 17/7/2017 sono stati inviati in Liguria:

50 migranti provenienti da Bari così distribuiti: 27 a Genova, 0 ad Imperia, 10 a La Spezia e 13 a Savona;

50 migranti provenienti da Cosenza, così distribuiti: 7 a Genova, 20 ad Imperia, 10 a La Spezia e 13 a Savona:

50 migranti provenienti da Vibo Valentia, cosi distribuiti:17 a Genova, 10 ad Imperia, 10 a La Spezia e 13 a Savona.

Sabato 15/7/2017 , invece, 99 migranti provenienti da Catania, così distribuiti: 4 per Genova, 20 per Imperia, 20 per La Spezia e 25 per Savona.

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/Arrivi_migranti_2017-5543815.htm

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/Avviso_esplorativo_procedura_affidamento_servizi_accoglienza_scad_24_7_17-6648472.htm