Esplosione in una palazzina di Albaro in via Bosio

GENOVA. 12 APR. In via Carlo Bosio nel quartiere di Albaro si è verificato un incendio ed un’esplosione all’interno di una palazzina nei pressi dei campi da tennis.

A fuoco è andato il terzo piano che ospita il “Circolo San Giuliano Lido”. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e la polizia municipale.

Ancora ignote le cause. Non risultano feriti: all’interno del circolo ricreativo, infatti, non c’era nessuno. Notevoli il fumo e l’odore di bruciato, avvertiti anche nel centro cittadino.





Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le porte sono state trovate aperte e questo fa pensare che qualcuno possa essersi introdotto per appiccare l’incendio.