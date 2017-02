GENOVA. 18 FEB. Paura a Genova. Un’esplosione ha provocato un incendio in un appartamento in via Odessa. La madre e due bambini che si trovavano all’interno dell’alloggio sono stati salvati, ma risultano feriti. La donna è in gravi condizioni, mentre i bimbi hanno solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118, vigili del fuoco e le pattuglie della polizia municipale. L’esplosione è avvenuta in un’abitazione al sesto piano di un grande palazzo. Il rogo ha distrutto prima la camera da letto e poi la cucina.

I vicini di casa hanno raccontato di avere sentito un forte boato e quindi le fiamme. I tecnici di Iren stanno verificando se l’esplosione possa essere stata causata da una perdita di gas. La donna, una vedova di 35 anni, non si sarebbe accorta di nulla. E’ stata ricoverata in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. I due figli, 10 e 13 anni, sono stati trasferiti al Gaslini.