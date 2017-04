Esodo Pasqua, super sorveglianza sulla A10

SAVONA. 12 APR. Ultimamente l’autostrada A10, soprattutto il tratto tra Savona ed Arenzano, è stata teatro di incidenti stradali che nel migliore dei casi hanno stravolto per ore la viabilità ligure con blocchi e code e nel peggiore hanno invece registrato un tragico bilancio.

La Stradale inizierà fin da subito ad intensificare i controlli della velocità nella tratta A10 interessata: con cadenza giornaliera le pattuglie genovesi installeranno gli Autovelox ed i Telelaser di cui sono dotate per verificare il rispetto dei limiti di velocità di tutti i veicoli.

I mezzi pesanti poi, dotati per legge di un cronotachigrafo che registra i tempi di guida ma anche la velocità, saranno gli “osservati speciali” in quella che vuole essere una campagna in nome della sicurezza stradale, un bene di tutti.





I controlli si protrarranno durante tutte le festività pasquali ed oltre, fino al periodo dei “ponti”, dal 25 aprile al 2 giugno.

Il tratto interessato, come detto, sarà l’A10 tra Savona ed Arenzano ed in seguito i controlli si estenderanno anche allla A12, anch’essa ad oggi ancora non dotata di sistema Tutor.

La comunicazione dei controlli avverrà attraverso i consueti canali istituzionali ed informativi.