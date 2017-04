Escursionista muore cadendo dalle Rocche del Reopasso

GENOVA.13 APR. Questa mattina si è verificato un tragico incidenteche ha coinvolto un uomo in gita a Crocefieschi sulla via ferrata.

Per cause in via di accertamento, questi è scivolato in una scarpata facendo un volo di circa 50 metri andandosi poi a fermare su degli alberi.

La consorte è riuscita a raggiungerlo e a dare l’allarme. La squadra VF si è arrampicata dalla parte bassa del monte raggiungendo per primi il malcapitato ed ha subito iniziato le operazioni di BLS (Basic Life Support) applicando il defribillatore automatico e iniziando il massaggio cardiaco.





Purtroppo, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare.

Nel frattempo è arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco ed ha calato sul posto aerosoccoritori, medico e infermiere del 118.

Di li a poco raggiungevano l’area dell’incidente anche Croce Rossa e Soccorso Alpino del Cnsas Liguria si è attivato per un intervento sulla ferrata Rocche del Reopasso.

La Donna è stata recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco, mentre gli uomini del Cnas hanno dovuto spostare il corpo dell’uomo che si trovava in una zona molto fitta e ripida.

Il corpo è stato spostato in una radura idonea, dove con l’elicottero dei Vigili del Fuoco è stato possibile il recupero con il verricello.