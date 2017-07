Erzelli, corteo Ericsson: lavoratori licenziati via email bloccano uscita GE-Aeroporto

GENOVA. 24 LUG. Si sono radunati alle 8,30 agli Erzelli, davanti alla sede Ericsson, che venerdì sera li aveva licenziati con una email provocando lo sdegno da parte di tutti: dal Comune alla Regione, da Toti e Rixi al sindaco Bucci, alle altre forze politiche (Pd, M5S, Rete a Sinistra, Partito Comunista).

Il corteo di protesta dei lavoratori Ericsson stamane si è quindi spostato fino allo svincolo di Genova Aeroporto. I manifestanti hanno bloccato, intorno alle 10, la zona in uscita del casello autostradale. Il blocco è stato tolto alle 11,30.

Con loro alcuni politici, tra cui il vicesindaco Stefano Balleari (FdI) e l’assessora Paola Bordilli (Lega) in rappresentanza del Comune, il vice presidente del Consiglio regionale Pippo Rossetti (Pd), i consiglieri regionali del M5S Alice Salvatore e Marco De Ferrari, il consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino e il consigliere regionale del Pd Giovanni Lunardon. In segno di solidarietà, presenti anche alcuni dipendenti genovesi di Esaote ed una rappresentanza dei dipendenti Wind-Tre e Leonardo.





In settimana è previsto un incontro tra rappresentanti dei sindacati e della Regione Liguria.

“Il Consiglio comunale di Genova – ha spiegato il presidente Alessio Piana – è impegnato nei lavori di istituzione delle commissioni consiliari. Pertanto, i consiglieri sono impossibilitati a partecipare al presidio in corso ad Erzelli. Tuttavia, il Consiglio comunale esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori di Ericsson, in agitazione per la perdita del posto di lavoro. Siamo disponibili a sostenere le giuste istanze dei lavoratori”.

