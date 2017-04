Ericsson, Toti: Regione pronta a fare la sua parte

GENOVA. 6 APR. Ieri il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti al termine dell’incontro in Regione con le Organizzazioni sindacali di Ericsson, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico, Edoardo Rixi e al Lavoro, Gianni Berrino ha detto: “In attesa che il Governo convochi un tavolo nazionale con il nuovo management dell’azienda, la Regione è pronta a fare la sua parte, modificando l’accordo di programma del 2014 per adeguarlo alla nuova situazione e ad attivare tutti gli strumenti di cassa integrazione in deroga necessari per i lavoratori e piani di formazione per il mantenimento dell’occupazione”.

“EricsSon è un’azienda strategica non solo per la Liguria, ma a livello nazionale, su cui vi è la massima attenzione da parte nostra – ha aggiunto Toti – Abbiamo però ribadito che serve un piano industriale che chiarisca le intenzioni dei vertici, in modo da poter lavorare al mantenimento dei lavoratori in esubero presso altre aziende del territorio”.