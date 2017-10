Ericsson, altri 600 posti a rischio: domani sciopero nazionale

GENOVA. 4 OTT. Crisi senza fine per Ericsson con nuovi licenziamenti in arrivo. Dopo i 300 appena effettuati, 600 esuberi sono stati annunciati a livello nazionale dall’amministratotre delegato dell’azienda, alcuni dei quali potrebbero colpire anche la sede genovese.

Per questo è previsto uno sciopero nazionale per giovedì 5 ottobre, mentre da stamane è in corso un’assemblea sindacale presso la sede di Genova.

Lo sciopero nazionale, che prevede un presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico e al quale parteciperà anche la delegazione genovese, è volto a contrastare i “licenziamenti di Ericsson” e “Per rispondere all’arroganza dell’azienda”.