“Erba Persa”: esposizione di fiori e cosmesi a villa Durazzo

SANTA MARGHERITA.10 APR. Con le vacanze pasquali si apre l’ottava edizione della mostra mercato “L’Erba Persa” nel bellissimo parco e gli ambienti di Villa Durazzo. La manifestazione si svolgerà sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile. All’interno di Villa Durazzo saranno ospitati molti espositori suddivisi tra vivaisti, produttori di accessori ed oggettistica da giardino, case editrici, articoli di erboristeria, la lavanda di Marsiglia e cosmesi naturale.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle erbe aromatiche, alle rose antiche e moderne, alle piante grasse, alle orchidee. La manifestazione, che attrae sempre molti visitatori, è voluta e patrocinata dal Comune di Santa Margherita Ligure ed organizzata dalla Progetto Santa Margherita s.r.l. In esposizione e vendita un’ampia scelta di rose antiche, moderne, da sciroppo, gli agrumi, le tillandsie, le piante grasse, i glicini, gli arbusti, le piante perenni, le piante da fioritura, i bonsai.

Saranno esposte anche la cosmesi, la lavanda francese, la lavanda di Arnico, con vari esemplari di orologi solari da giardino, vasi in ceramica smaltata per il giardino, le spezie, attrezzi vari da giardino e gli utensili, l’erboristeria, la ceramica floreale. Ci sarà un ampio spazio riservato all’alimentare a base di fiori: lo sciroppo di rose, i taralli artigianali a base di erbe aromatiche, le grappe a base di fiori ed erbe aromatiche, biscotti con fiori di lavanda, tessuti di bambu, saponi alle erbe.





“L’Erba Persa” e il nome popolare genovese con cui è nota in Liguria la maggiorana. Durante lo svolgimento della manifestazione si prevedono conferenze a tema e proiezioni. L’ingresso è gratuito con il seguente orario: dalle 10 alle 19. Si può entrare al parco di Villa Durazzo, dal Piazzale San Giacomo, Via San Francesco, Via Principe Centurione. Nelle tre giornate si svolgeranno eventi collaterali quali conferenze, incontri, laboratori per bambini e dimostrazioni. Per info: 0185 293135 – e-mail: pellegrini@villadurazzo.it ABov