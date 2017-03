GENOVA. 2 MAR. L’Università di Genova ha stanziato più contributi per chi si recherà a studiare all’estero ed ha ampliato le destinazioni per gli studenti che sceglieranno il piano di mobilità studentesca voluto dall’Unione europea per seguire lezioni e fare esperienza all’estero

Si arriverà, infatti, fino a 900 euro al mese per gli studenti di Unige più meritevoli che parteciperanno al programma Erasmus+ 2017-2018.

“Da quest’anno – spiega Unige – è possibile conoscere l’importo di tali integrazioni prima di partire, secondo un nuovo schema. Prevista la graduazione dell’integrazione fornita in base al reddito della famiglia e ai risultati conseguiti durante il soggiorno. Nel caso delle mobilità a fini di studio, il contributo base previsto dalla UE varia da 230 a 280 euro per mese, in base al Paese di destinazione”.

L’ateneo, in base al reddito familiare, rende disponibile un’integrazione da 170 a 420 euro per mese.

L’Università di Genova premierà i più meritevoli, con un’ulteriore integrazione, in base ai crediti formativi per mese conseguiti dallo studente, da 0 a 200 euro per mese. In totale, uno studente nella fascia di reddito più bassa potrà contare su un contributo mensile fra 700 euro e 900 euro in base ai risultati che conseguirà.

Per i redditi più elevati o in assenza di certificazione del reddito, il contributo mensile sarà fra 450 euro e 650 euro.

Contributi analoghi verranno erogati per i soggiorni a fine di tirocinio.