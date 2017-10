Era stato espulso, ma continuava nel suo laboratorio di falso

GENOVA. 4 OTT. Un senegalese, già colpito da un provvedimento di espulsione a cui non aveva ottemperato, è stato trovato mentre stava apponendo l’ennesimo marchio contraffatto in un laboratorio nel centro storico genovese. L’immigrato è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Genova.

Proprio i finanzieri svolgono ogni giorno controlli nelle zone più delicate della città anche per prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione dei marchi, che costituisce un gravissimo danno all’economia locale e nazionale.

Durante il pattugliamento in via di Prè, una pattuglia ha notato un locale all’interno del quale vi era un deposito di merce tutta apparentemente griffata.





Le operazioni di controllo successive hanno consentito di sottoporre a sequestro una macchina da cucire, un telaio per ricamatrice, svariate etichette e accessori per abbigliamento per un totale di oltre mille pezzi, tutti naturalmente contraffatti.

Inoltre, durante il controllo è emerso come il senegalese non avesse ottemperato a un provvedimento di espulsione a suo carico.

L’africano è stato quindi denunciato, oltre che per contraffazione dei marchi e per ricettazione, anche per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato.

Tutta la merce sequestrata è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.