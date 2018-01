Epifania, S. Messa in zeneize con A Compagna: letture di Bampi e Gazzo

Epifania, Santa Messa in zeneize. A organizzarla è l’associazione culturale “A Compagna”.

Ecco il programma.

PARROCCHIA N. S. di Lourdes e S. Bernadette a Genova Campi, via N. S. di Lourdes 4, in collaborazione con l’Associazione “A COMPAGNA” Santa Messa con commenti e canti in genovese.





Ore 16 Concerto del Gruppo Corale UNITRE diretto da Mariarosa Marotta, ore 17.30 S. Messa dell’Epifania (Pasqueta) officiata da Don Roberto Ghiara, parroco di Virgo Potens.

Letture a cura di Franco Bampi e presentazione di Matilde Gazzo.