SAVONA. 23 FEB. Nuova ulteriore offerta dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti. Sono, infatti, disponibili da qualche giorno sul sito internet della Direzione regionale delle Entrate della Liguria (http://liguria.agenziaentrate.it/) i tempi medi di attesa, suddivisi in fasce orarie, dei principali servizi offerti anche presso l’Ufficio di Albenga.

Tutta la Liguria in un click – Gli utenti con un semplice click, dopo aver selezionato il giorno e la tipologia di servizio, potranno conoscere il momento migliore per accedere all’ufficio evitando le code. Già attivo in provincia di Genova, per gli uffici di Carignano (Genova1) e la Fiumara (Genova2), e in seguito esteso a quelli della Spezia, di Chiavari, di Savona e di Sanremo, questo servizio è offerto ora anche per l’ufficio territoriale di Albenga e offre, pertanto, una totale copertura a livello regionale .

Un servizio completo – “Questo nuovo step – osserva Alberta De Sensi, Direttore regionale delle Entrate in Liguria – va a completare un servizio innovativo legato sia alla trasparenza che al miglioramento dei nostri servizi. Basandoci sull’analisi dei tempi d’attesa dei mesi precedenti, da cui sono generate quattro fasce d’attesa, riusciamo a offrire al contribuente un’opportunità in più, quella di ottimizzare gli impegni della propria giornata in rapporto alla tempistica del servizio richiesto”.

Spetterà, in pratica, all’utente valutare in anticipo quello che è il momento per lui più giusto per accedere agli sportelli degli uffici liguri delle Entrate, indipendentemente dal fatto che debba registrare un contratto di locazione, richiedere un codice fiscale o semplicemente consegnare della documentazione.