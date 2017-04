ROMA. 5 APR. Entra oggi in circolazione la nuova banconota da 50 euro. Infatti, dopo quelle da 5, 10 e 20 euro, quella da 50 è il quarto taglio della seconda serie di biglietti in euro, denominata ‘Europa’.

Fra le banconote in euro, quella da 50 è la più diffusa e rappresenta il 45% di tutti i biglietti in circolazione, ma è anche la più falsificata.

Per questo motivo la nuova banconota ha “avanzatissime caratteristiche di sicurezza” per non essere contraffatta, sottolinea la Bce.

Mettendo la banconota controluce, nella parte superiore dell’ologramma rivela in trasparenza, su entrambi i lati del biglietto, il ritratto di Europa, figura della mitologia greca.

Il ritratto appare anche nella filigrana. Sul fronte della banconota vi è poi il “numero verde smeraldo” con la cifra che quando viene mossa cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale.