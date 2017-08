Entella, venerdì a Chiavari la presentazione della squadra

GENOVA 16 AGO. La Virtus Entella e i suoi tifosi sono pronti a rincontrarsi lì dove l’avventura in Serie B è partita.

La suggestiva piazzetta dei pescatori (piazza Gagliardo) farà infatti da cornice alla presentazione della rosa 2017/18 dell’Entella, proprio come tenne a battesimo la prima apprezzatissima campagna abbonamenti del nostro club in Serie B.

L’appuntamento è da segnare in agenda per venerdì 18 agosto (ore 21,30 circa). Non mancheranno i tifosi bianco blu pronti a dare il proprio saluto alla squadra e la carica in vista di una stagione che dovrà vederli protagonisti nella lotta per un posto nella massima serie. I presupposti ci sono tutti.