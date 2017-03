Entella-Salernitana, formazione: out Ceccarelli

GENOVA 20 MAR. Rifinitura domenicale con il presidente Gozzi per l’Entella, giunto al Comunale per stare vicino alla squadra. Il monday night con la Salernitana ha imposto una variazione della tabella di marcia tradizionale. Nessuna novità invece per quanto riguarda l’infermeria: confermata l’assenza di Luca Ceccarelli, alle prese con una lesione di I grado all’adduttore della gamba destra, è stato convocato per la prima volta il difensore classe ’97 Lamine Ba. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati a sfidare i granata:

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ba, Pellizzer, Benedetti, Sini, Belli, Pecorini, Baraye, Filippini.

CENTROCAMPISTI: Moscati, Palermo, Troiano, Ammari, Tremolada, Di Paola.

ATTACCANTI: Catellani, Caputo, Diaw, Mota Carvalho.