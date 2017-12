Entella-Novara, quando il cambio mister ha effetti diversi

Non sempre il cambio di allenatore ha dato gli effetti sperati, Entella-Novara sembrano i lati opposti della stessa medaglia.

I liguri hanno esonerato a metà girone di andata il loro tecnico Castorina per riprendere Alfredo Aglietti, con il quale l’andamento è stato in alcuni casi altalenante ma ha portato punti e striscia positiva in dote soprattutto nel primo periodo.

Dall’altra parte i piemontesi hanno sostituito Boscaglia con l’ex Chievo e Palermo Eugenio Corini ma in questo caso il cambio non ha portato gli effetti sperati.





Corini ha preso meno punti di Boscaglia e comunque andrà girerà con una media punti bassa e molto vicino alla zona calda dei play out.

