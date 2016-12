Entella, marcia di avvicinamento per il Cittadella

GENOVA 27 DIC. Iacobucci e compagni in campo ieri pomeriggio al Comunale per preparare la gara di venerdì sera al Tombolato con il Cittadella. Mister Breda, che ha smaltito la forma influenzale, non ha potuto contare su capitan Troiano, colpito da un attacco febbrile, Costa Ferreira e Ammari che continuano a svolgere i rispettivi programmi di recupero. Oggi, martedì, seduta al pomeriggio alle 15, mentre mercoledì e giovedi’ la squadra si allenerà al mattino a porte chiuse. Una marcia di avvicinamento ad una sfida delicata per poter dare continuità alla vittoria col Novare e dire definitivamente addio ad un momento particolarmente negativo per la squadra allenata da mister Roberto Breda.