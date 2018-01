Full immersion in stile ritiro estivo per la truppa biancoceleste al rientro dalla settimana di vacanza concessa dal calendario. Tante doppie sedute ma soprattutto squadra insieme a pranzo e cena tutti i giorni. Per ripartire alla grande, per ripartire da Entella.

Ecco il programma:

Lunedì: allenamento ore 10 – allenamento ore 15





Martedì: allenamento ore 15

Mercoledì: ore 10 – allenamento ore 15

Giovedì: allenamento ore 15

Venerdì: allenamento ore 10 – allenamento ore 15