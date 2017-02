GENOVA 28 FEB. Sembrava finalmente arrivata alla conclusione la telenovela riguardante il futuro di Antonio Cassano, sempre più vicino secondo i rumors di mercato all’Entella di Antonio Gozzi.

Ma alla fine, nonostante le numerose avanches che il club chiavarese ha fatto al talento di Bari Vecchia, si va verso l’ennesima fumata nera.

Cassano non vuole scendere in serie B, prigioniero probabilmente di un ego smisurato che sta allontanando ogni pretendente. Rimangono in piedi piste esotiche come Cina e Qatar e quella che sembra il vero futuro di Fantantonio: il ritiro dal calcio giocato.

Un triste epilogo per uno dei più talentuosi giocatori italiani degli anni 2000.

