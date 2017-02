Entella-Carpi, convocati: prima chiamata per Zaniolo

GENOVA 25 FEB. Limati gli ultimi dettagli in vista della sfida di oggi contro il Carpi, mister Breda ha redatto la lista dei giocatori convocati al termine della rifinitura svolta ieri in mattinata. Venti in tutto: nuova chiamata per Nicolò Zaniolo, ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ceccarelli, Pellizzer, Benedetti, Sini, Belli, Pecorini, Baraye, Filippini.

CENTROCAMPISTI: Moscati, Palermo, Troiano, Zaniolo, Tremolada, Ardizzone.

ATTACCANTI: Catellani, Caputo, Diaw, Mota Carvalho.

Una sfida difficile per i liguri chiamati al Comunale a compiere una gara perfetta per avere la meglio sugli emiliani e rilanciarsi in zona play off, sempre vicina nonostante l’ultimo periodo negativo.