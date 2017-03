Entella, al Comunale si giocherà poco di sabato

GENOVA 8 MAR. Calendario alla mano, l’appuntamento del sabato pomeriggio potrebbe diventare solo un ricordo per i tifosi dell’Entella. Delle 7 gare interne che restano da qui alla fine del campionato, ben 6 sono già programmate in altri giorni della settimana. Salvo cambiamenti, la sola sfida con il Verona, in cartellone per il prossimo 6 maggio, resta fissata alle canoniche ore 15.

Dopo la trasferta di Benevento, l’Entella disputerà due partite consecutive tra le mura amiche: il monday night del 20 marzo contro la Salernitana e la sfida con il Cesena in programma domenica 26 marzo. I riflettori del Comunale si riaccenderanno poi per la gara in notturna contro l’Ascoli (turno infrasettimanale del 4 aprile). Entella al lavoro nei dì di festa: a Pasquetta ospiterà la Ternana, il 25 aprile se la vedrà con il Latina. Ultimo appuntamento da segnare sull’agenda è venerdì 19 maggio per l’anticipo della 42a giornata contro il Cittadella.