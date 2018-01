Entella, acquistato dalla Salernitana Leonardo Gatto

La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Salernitana per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Gatto (attaccante Trebisacce, 28 aprile 1992)

Un rinforzo importante per la fase offensiva della squadra di mister Aglietti per conquistare una tranquilla posizione in classifica in questo girone di ritorno.

2009-2011 Atalanta

Squadre di club1

2011-2013 → Pisa 33 (4)[1]

2013-2015 → Lanciano 59 (9)

2015-2016 → Vicenza 23 (2)

2016 → Salernitana 17 (1)[2]

2016-2017 → Ascoli 33 (4)

2017-2018 Salernitana 12 (1)

2018- Virtus Entella 0 (0)





Nazionale

Con la Nazionale Under-21, dopo l’esordio assoluto avvenuto il 14 agosto 2013 in amichevole contro la Slovacchia (vittoria azzurra per 4-1), il 5 settembre seguente gioca la partita di qualificazione agli Europei Under-21 del 2015 persa per 3-1 in casa contro il Belgio.