Enpa, non ce l’ha fatta scoiattolo soccorso a Varigotti

SAVONA. 6 APR. Un bellissimo scoiattolo, forse investito da un’automobile a Varigotti, è stato recuperato dai volontari della Protezione Animali savonese ma le cure velocemente prestategli non hanno potuto far nulla contro le gravi lesioni subìte.

Nei primi tre mesi di quest’anno Enpa, ha soccorso oltre 150 animali selvatici feriti, malati o in difficoltà; oltre a gabbiani reali e comuni, colombi, tortore, passeri e merli, sono stati recuperati e curati soggetti meno frequenti, come capinere, ricci, pipistrelli, pettirossi, aironi e uccelli rapaci, come allocchi e poiane.

Lo scoiattolo è presente nei nostri boschi, anche se in lento declino, dove si arrampica velocemente sugli alberi equlibrandosi con la lunga coda, è onnivoro, lungo circa 25 centimetri, pesa meno di 4 etti e vive fino a 3 anni.