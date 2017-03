ROMA. 7 MAR. L’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus da anni osserva, studia e monitora l’abbandono di ogni specie animale. Un fenomeno radicato che continua ad essere una piaga anche per la società.

“La consapevolezza – dichiara Marco Bravi Presidente del Consiglio e responsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative Enpa – è uno dei pilastri fondamentali per la prevenzione: sempre più sovente, infatti, accade che gli animali vengano abbandonati dalle famiglie adottive direttamente davanti ai rifugi. La scelta di accogliere un cane, spesso nasce come desiderio di esaudire un sogno dei propri figli, senza rendersi conto del reale impegno a cui si andrà incontro. Il risultato è che, dopo un breve periodo di convivenza, i nostri amici pelosi, vengono considerati un peso economico troppo gravoso che comporta un dispendio di tempo ed energie inaspettato”.

Accudire un amico con la coda coinvolge ogni membro della famiglia e il manuale “Un cucciolotto da amare” è dedicato ai piccoli di casa che, accompagnati dalla straordinaria testimonial Westie, potranno apprendere in maniera giocosa (grazie agli stickers degli Amici Nasoni che arricchiscono il libro) come ci si prende cura di un essere diverso da sé. Educazione e formazione: questo l’obiettivo per poter supportare le famiglie che già hanno in casa un amico a quattro zampe e guidare nella scelta quelle che stanno pensando di compiere questo importante passo.

Un progetto importante per il quale Enpa ha scelto come partner la Pizzardi Editore, punto di riferimento del settore, che ogni anno crea il meraviglioso album “Amici Cucciolotti”: la collezione di figurine più amata dai bambini che affianca l’Ente nella difficile missione di salvare gli animali.

“Un cucciolotto da amare” è un libro educativo nato con l’intento di divenire un utile strumento formativo. “In un momento in cui i continui tagli sembrano penalizzare l’educazione degli uomini del domani – conclude Bravi – l’editore di Amici Cucciolotti si è fatto carico della stampa e della realizzazione grafica di 50.000 libri che, gratuitamente, potranno sostenere il lavoro degli insegnanti delle scuole primarie che vorranno abbracciare questo straordinario progetto”.

Per maggiori informazioni e richiedere il libro www.enpa.it.