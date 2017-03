Enjoy, oggi è il Pi greco Day: gli eventi

ROMA. 14 MAR. Oggi è la giornata internazionale del Pi greco e c’è già chi lo definisce ‘un fenomeno culturale’, chi gli ha dedicato un club di fan, chi uno sport.

Sicuramente il Pi greco è il più celebre dei numeri perchè è quello che esprime il rapporto tra la circonferenza e il suo diametro: 3,14.

In tutto il mondo viene celebrato il 14 marzo con gare, maratone e incontri.

La data del 14 marzo non è stata scelta a caso in quanto nel sistema anglosassone questa data si scrive 03/14, le prime tre cifre del Pi greco e, guarda caso, coincide con il compleanno di un grande matematico e fisico: Albert Einstein.

Per la prima volta, quest’anno, viene celebrato nel ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dove una delegazione di studenti si sfida in gare matematiche.

Tra le iniziative organizzate in Italia, il Politecnico di Milano propone una gara agli studenti per produrre un elaborato artistico-letterario sul Pi Greco, Einstein e il suo lavoro, mentre il Comune di Udine dedica la giornata al ruolo che le donne ricoprono nella matematica.

A Pavia invece è in programma una corsa podistica di 3,14 chilometri e si potrà degustare l’American pie e cocktail, rigorosamente 3.14.

Otto, infine, le cose da fare per celebrare il Pi Greco, come scrivono i fan sul web: mangiare cibi ispirati al Pi greco, creare un ambiente Pi greco, convertire tutto in Pi greco, fare giochi ispirati al Pi greco, dedicargli composizioni artistiche, celebrarlo con lo sport e, naturalemtne, tramandare la tradizione, ma, soprattutto, godersi questa giornata di studi.