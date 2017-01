GENOVA. 28 GEN. Sicurezza e criminalità in Liguria. Ora lo riconoscono pure i magistrati genovesi, che stamane, durante la cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario, hanno elencato le principali emergenze nella nostra regione.

Dalla presenza della ‘ndrangheta che nella nostra regione ha evidenziato “sempre più tangibili proiezioni con capacità di azione sia nel traffico di stupefacenti, sia di importanti settori dell’economia” al terrorismo internazionale che vede la Liguria come “varco d’accesso per gli islamisti attraverso porti e aeroporti, nonché luogo dove vi sono sedi di aggregazione di gruppi più radicali e canali di finanziamento” al caos dell’emergenza migranti “con un numero rilevantissimo di richieste di asilo” per la maggior parte non accolte.

Alla cerimonia in Tribunale hanno partecipato molte toghe, avvocati, autorità civili e militari. Sono stati forniti anche i dati sulla criminalità registrata sul territorio.

Nell’anno appena passato è stato registrato un aumento di furti in abitazioni (da 2.533 a 3.209) e rapine (da 760 a 868), mentre sono calate le estorsioni (da 366 a 311) e i reati di usura (da 71 a 58). Quasi invariato il numero dei reati di stalking (da 655 a 644) e diminuiscono anche quelli tributari (da 909 a 727) e in materia di edilizia e urbanistica (da 1.284 a 1.192). In aumento le bancarotte fraudolente (da 48 a 141) mentre risulta quasi invariato il numero dei falsi in bilancio (da 14 a 13).