Emanuele Fiore ricomincia dal Rallye Sanremo Leggenda

Genova, 27 mar. – Anche per Emanuele Fiore è finalmente arrivata l’ora del debutto stagionale. Vincitore dell’ultimo Rallye Sanremo Leggenda, sul cui traguardo finale ha conquistato anche il primo successo assoluto della carriera, il pilota genovese inizierà proprio dalla gara matuziana, in programma sabato 31 marzo prossimo, la sua nuova stagione agonistica. Il portacolori della scuderia La Superba sarà al via dell’atteso rally regionale con una Peugeot 106 kit, che gli sarà messa a disposizione dalla Vsport competition, e avrà al suo fianco, nell’abitacolo, ancora la giovane e promettente chiavarese Erika Badinelli. Dopo la partecipazione alla prova ligure, la stagione 2017 di Emanuele Fiore proseguirà con la partecipazione ai rally di Alba, del Moscato, della Lanterna e del Grappolo.

Rientrato ufficialmente nel giro la scorsa stagione e galvanizzato dall’esito della stessa, Emanuele Fiore ha allestito un programma 2017 di tutto rispetto. “Cinque rally e, poiché squadra che vince non si cambia, tutti con la Peugeot 106 Kit della Vsport competition, tutti ancora con Erika Badinelli e con i colori della scuderia La Superba, presieduta dall’appassionatissimo Paolo Benvenuti: due gare in Liguria – il Sanremo Leggenda ed il Lanterna – e tre nel basso Piemonte – Alba, Moscato e Grappolo – in quella Langa dove ha sede Duchessa Lia, uno tra i miei sponsor principali. Inizieremo a rimetterci in gioco proprio dalla gara della Città dei Fiori dove, dopo il successo dello scorso anno, avremo tutti gli occhi puntati addosso: ovviamente, la piccola 106 Kit non ci permetterà di salire eventualmente di nuovo sullo scalino più alto del podio ma ci darà comunque modo di divertirci, mettere a segno qualche buon scratch e di puntare ad un piazzamento di prestigio”.

“A Sanremo, però, avremo tutti gli occhi addosso – aggiunge Emanuele Fiore – anche per un motivo differente: un altro nostro main sponsor, la Casa della Salute, inaugurerà proprio nei giorni della grande kermesse rallystica due sue nuove strutture locali: io e Erika saremo presenti, in qualità di testimonial, ad entrambi gli eventi, per sottolineare la grande e sempre crescente importanza dell’abbinamento tra sport e salute fisica”.