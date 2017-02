LA SPEZIA. 28 FEB. Una brutta avventura che si poteva trasformare in tragedia quella vissuta da J.B., 35 anni, in navigazione su una unità da diporto a vela di circa 8 metri e mezzo, 15 miglia al traverso di Monterosso.

Partito da Imperia per una traversata con destinazione Bastia (corsica) si è trovato improvvisamente in difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare e del vento. Impossibilitato a governare, e con l’unità che stava rapidamente imbarcando acqua, ha lanciato l’SOS.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto: alle 18.45 dalla Base Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana decollava l’elicottero Nemo 11-04 che si dirigeva immediatamente verso l’unità in difficoltà, mentre la M/N Suprema, che si trovava nelle vicinanze, modificava la sua rotta per proteggere l’imbarcazione alla deriva dal vento e dal mare.

L’equipaggio del Nemo, che poteva contare sull’ausilio dei visori notturni, giungeva sul posto alle 19.15 e constatava le difficili condizioni meteomarine, valutando il modo migliore per approcciarsi all’unità in difficoltà e tentare il recupero del naufrago.

Nonostante le onde producessero improvvise e pericolose oscillazioni dell’alberatura dell’unità, rendendo l’ammaino dell’aerosoccorritore difficoltoso, l’equipaggio dell’elicottero portava a termine le operazioni dirigendo verso l’aeroporto di Sarzana, dove era atteso dall’ambulanza della Pubblica Assistenza allertata dal 118.